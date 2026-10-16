Mobbing: Hilfe außerhalb des Klassenzimmers

Beratung auch für Eltern, Lehrer und Betreuer

Betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten kostenlose, vertrauliche und auf Wunsch anonyme Beratung. Auch Eltern, Lehrkräfte, Betreuer und Vereinsleitungen können sich an das Team wenden. Die Kontaktaufnahme ist telefonisch, per E-Mail, über Messenger-Dienste oder persönlich möglich. Neben der direkten Fallarbeit übernehmen die Fachkräfte Aufgaben in der Prävention und vernetzen verschiedene Stellen, um weiteres Personal im Umgang mit solchen Situationen zu schulen.