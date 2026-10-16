Dieser Routinier hat immer noch den Torriecher

Martin Bartolini hat in den letzten 25 Jahren viele Tore im Vorarlberger Unterhaus geschossen. Und jetzt, mit 40 Jahren, hat der gebürtige Bregenzer immer noch nicht genug. Zwar machte er in Fußach im Sommer einen Schritt zurück von der Vorarlbergliga ins 1b in die vierte Landesklasse, dort startete Bartolini aber gleich gewaltig in die Saison – acht Tore markierte er in seinen ersten vier Spielen. Dann aber bremste ihn ein Muskelbündelriss aus, eine der wenigen Verletzungen seiner Karriere. Am vergangenen Spieltag feierte er sein Comeback, wurde mit dem 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Mäder auch gleich wieder zum Matchwinner.