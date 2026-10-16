Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Topscorer mit 40

Dieser Routinier hat immer noch den Torriecher

Vorarlberg
16.10.2026 13:55
Martin Bartolini (l.) war immer schon schwer zu halten.
Martin Bartolini (l.) war immer schon schwer zu halten.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Mit seinen 40 Jahren schießt Martin Bartolini immer noch Tore am Fließband. Mittlerweile für das Fußacher 1b, wo der Goalgetter in seinen ersten vier Spielen gleich achtmal traf. Kicken will er „so lange ich die Jungen noch ärgern kann“ – aber auch auf eine Trainerlaufbahn bereitet er sich vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Martin Bartolini hat in den letzten 25 Jahren viele Tore im Vorarlberger Unterhaus geschossen. Und jetzt, mit 40 Jahren, hat der gebürtige Bregenzer immer noch nicht genug. Zwar machte er in Fußach im Sommer einen Schritt zurück von der Vorarlbergliga ins 1b in die vierte Landesklasse, dort startete Bartolini aber gleich gewaltig in die Saison – acht Tore markierte er in seinen ersten vier Spielen. Dann aber bremste ihn ein Muskelbündelriss aus, eine der wenigen Verletzungen seiner Karriere. Am vergangenen Spieltag feierte er sein Comeback, wurde mit dem 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Mäder auch gleich wieder zum Matchwinner.

Für den Fußball tut Bartolini, der als Bäcker in Höchst arbeitet, viel. „Ich mache sechsmal die Woche Krafttraining“, sagt er, „Fußball macht mir einfach immer noch Spaß. Und so lange ich die Jungen ärgern kann, werde ich das tun“, fügt er lachend an.

Lesen Sie auch:
Drei Siege konnten die Frastanzer in dieser Saison schon einfahren.
Wegen Bandensprung
Eine Matchankündigung, die komplett viral ging
08.10.2026
Fan.at Spiel der Runde
Fußach-Goalgetter Bartolini wechselt ins 1b-Team
19.05.2026

Eine weitere Motivation
Außerdem hat der Routinier eine weitere Motivation, am Fußballplatz zu bleiben. Sein Sohn Santino spielt in der U10, die wird vom Papa betreut. „Im November habe ich die nächste Prüfung, dann kann ich bis zur U15 trainieren“, erzählt Bartolini. Der in seiner Karriere einige Stationen hinter sich hat. „Ich wollte immer besser werden“, sagt er. Nach Fußach zog es ihn aber immer wieder, dort wird er auch seine Karriere beenden. „In Fußach kann man auch mal einen Blödsinn machen, ohne dass es gleich ein Riesentheater ist“, lacht Bartolini.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.10.2026 13:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 17°
Symbol heiter
Bludenz
6° / 21°
Symbol heiter
Dornbirn
7° / 19°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 19°
Symbol heiter

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.398 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
116.778 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
88.638 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1033 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Vorarlberg
Topscorer mit 40
Dieser Routinier hat immer noch den Torriecher
Konkurs in Altach
9,8-Millionen-Pleite bei Müller Wohnbau
Sport Tv Logo
Im vierten Anlauf
Feurstein will offene Sölden-Rechnung begleichen
„Ibiza“-Kulisse
Was hinter den Rendi- und Strache-Puppen steckt
Bittere Niederlage
Kurios! Loch im Platz stoppt Grabher-Viertelfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf