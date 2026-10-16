Zeit wird knapp: Neue Rettungspläne für Ardo-Werk

Handel soll Farbe bekennen

Auch Spar und Rewe nimmt die Grünen-Chefin in die Pflicht. Wenn die großen Handelsketten weiterhin konsequent auf heimisches Gemüse setzen, könnten Produktion und Arbeitsplätze langfristig abgesichert werden. Zugleich erhebt Krismer schwere Vorwürfe gegen die bisherige Entwicklung: Seit 2005 habe es bereits zwei Rettungsaktionen und zwei Eigentümerwechsel gegeben. Der massive Investitionsstau sei seit Jahren absehbar gewesen.

„Welcher Markt soll das sein, wenn wir in Österreich unsere Tiefkühltruhen nicht mehr aus eigener Kraft mit heimischem Gemüse füllen können?“, fragt sie. Auch eine mögliche spätere Umwidmung des Werksgeländes in Bauland sieht Krismer kritisch.