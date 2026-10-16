Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ringer-Nachwuchstalent

Maxi ringt die Großen nieder

Sport-Mix
16.10.2026 14:54
Maximilian Klieber gilt als Inzings goßes Nachwuchstalent.
Maximilian Klieber gilt als Inzings goßes Nachwuchstalent.(Bild: Bernhard Walder)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Mit gerade einmal 14 Jahren behauptet sich Maximilian Klieber gegen seine erwachsenen Gegner im Ringen. Im Training kann der junge Tiroler durchaus mit seinem fast 30 kg schwereren Teamkollegen mithalten. Und in der Bundesliga holte er für den RSC Inzing seine ersten Siege ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass im Ringen vor allem in den unteren Gewichtsklassen junge Talente eingesetzt werden, ist nichts Neues. Mit 14 Jahren aber schon erfolgreich mit beiden Füßen fest im Bundesliga-Kreis zu stehen, ist eine beeindruckende Leistung. Schon bei seinen ersten Einsätzen behauptet sich Maximilian Klieber erfolgreich gegen seine wesentlich ältere und erfahrenere Konkurrenz. Der große Traum: ganz klar Olympia!

„Maxi ist ein richtiger Beißer und vor allem konditionell fit. Er hält von der ersten Sekunde bis zu letzten voll drauf“, ist Trainer Oliver Hug-Kolb von seinem Schützling begeister. Zwar sei der junge Tiroler oft körperlich noch unterlegen, taktisch und technisch mache er das aber „richtig stark“. Seit ungefähr acht Jahren marschiert er beim RSC Inzing ein und aus und ist im Team bestens integriert.

Im Training steht der Youngster immer wieder mit Teamkollegen Michael Wagner auf der Matte. Zwei Minuten, die es in sich haben. Denn gegen das 90 kg schwere Muskelpaket zu kämpfen, bringt den fast 20 Jahre jüngeren Maxi durchaus an seine körperlichen Grenzen. „Ich glaube, im Maxi steckt noch ganz viel Potenzial. Er lässt sich nicht leicht unterkriegen“, erklärt Wagner. 

Auch seine Teamkollegen Lucas Donner, Jakob Wader und Fabio Marx finden, dass „Maxi taktisch ...
Auch seine Teamkollegen Lucas Donner, Jakob Wader und Fabio Marx finden, dass „Maxi taktisch klug und super kämpft!“(Bild: Sophie Hartl)
Maximilian ist bereit für seinen nächsten Gegner.
Maximilian ist bereit für seinen nächsten Gegner.(Bild: Bernhard Walder)
Maxi beim Training mit seinem Teamkollegen Michael Wagner.
Maxi beim Training mit seinem Teamkollegen Michael Wagner.(Bild: Sophie Hartl)

Sechs Mal pro Woche schwitzen – daneben noch Schule!
Bei sechs Triainingseinheiten zu je zwei Stunden bleibt wenig Zeit für Ausreden. „Manchmal ist es schon echt hart“, gibt Maxi zu. Damit auch seine schulischen Leistungen nicht unter dem intensiven Zeitaufwand leiden, besucht er die Sporthasch. „Da geht sich dann alles gut aus.“

Seit rund acht Jahren steht der junge Ringer auf der Matte. „Jetzt schon in der Bundesliga mithalten zu können, ist schon super. Aber mein Traum ist natürlich Olympia“, schildert Maxi. Doch bis es so weit ist, will er noch wervolle Erfahrungen in der Bundesliga sammeln. Am Samstag stehen in Inzing die nächsten Kämpfe an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
16.10.2026 14:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.402 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.145 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Society International
Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau
85.899 mal gelesen
Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, die „Liebe seines Lebens“, wie er jetzt öffentlich machte.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1039 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Sport-Mix
Debüt für Kärntner
Heimo Fugger bei Bahn-WM im Punkterennen Zehnter
Sport Tv Logo
Ruder- wird zu Lauf-WM
Ekel-Alarm! „Magdi“ kämpft auch mit Chinas Suppen
Ringer-Nachwuchstalent
Maxi ringt die Großen nieder
„Gallaktischer“ Besuch
Erfolgsjahr 2026: Wachstum, Podests & Teamwechsel
Sport Tv Logo
Cage Fight Series 19
Neuer MMA-Deal! So sehen Sie alle Käfigkämpfe live

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf