Maxi ringt die Großen nieder

Mit gerade einmal 14 Jahren behauptet sich Maximilian Klieber gegen seine erwachsenen Gegner im Ringen. Im Training kann der junge Tiroler durchaus mit seinem fast 30 kg schwereren Teamkollegen mithalten. Und in der Bundesliga holte er für den RSC Inzing seine ersten Siege ein.
Dass im Ringen vor allem in den unteren Gewichtsklassen junge Talente eingesetzt werden, ist nichts Neues. Mit 14 Jahren aber schon erfolgreich mit beiden Füßen fest im Bundesliga-Kreis zu stehen, ist eine beeindruckende Leistung. Schon bei seinen ersten Einsätzen behauptet sich Maximilian Klieber erfolgreich gegen seine wesentlich ältere und erfahrenere Konkurrenz. Der große Traum: ganz klar Olympia!
„Maxi ist ein richtiger Beißer und vor allem konditionell fit. Er hält von der ersten Sekunde bis zu letzten voll drauf“, ist Trainer Oliver Hug-Kolb von seinem Schützling begeister. Zwar sei der junge Tiroler oft körperlich noch unterlegen, taktisch und technisch mache er das aber „richtig stark“. Seit ungefähr acht Jahren marschiert er beim RSC Inzing ein und aus und ist im Team bestens integriert.
Im Training steht der Youngster immer wieder mit Teamkollegen Michael Wagner auf der Matte. Zwei Minuten, die es in sich haben. Denn gegen das 90 kg schwere Muskelpaket zu kämpfen, bringt den fast 20 Jahre jüngeren Maxi durchaus an seine körperlichen Grenzen. „Ich glaube, im Maxi steckt noch ganz viel Potenzial. Er lässt sich nicht leicht unterkriegen“, erklärt Wagner.
Sechs Mal pro Woche schwitzen – daneben noch Schule!
Bei sechs Triainingseinheiten zu je zwei Stunden bleibt wenig Zeit für Ausreden. „Manchmal ist es schon echt hart“, gibt Maxi zu. Damit auch seine schulischen Leistungen nicht unter dem intensiven Zeitaufwand leiden, besucht er die Sporthasch. „Da geht sich dann alles gut aus.“
Seit rund acht Jahren steht der junge Ringer auf der Matte. „Jetzt schon in der Bundesliga mithalten zu können, ist schon super. Aber mein Traum ist natürlich Olympia“, schildert Maxi. Doch bis es so weit ist, will er noch wervolle Erfahrungen in der Bundesliga sammeln. Am Samstag stehen in Inzing die nächsten Kämpfe an.
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