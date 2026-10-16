Maxi ringt die Großen nieder

„Maxi ist ein richtiger Beißer und vor allem konditionell fit. Er hält von der ersten Sekunde bis zu letzten voll drauf“, ist Trainer Oliver Hug-Kolb von seinem Schützling begeister. Zwar sei der junge Tiroler oft körperlich noch unterlegen, taktisch und technisch mache er das aber „richtig stark“. Seit ungefähr acht Jahren marschiert er beim RSC Inzing ein und aus und ist im Team bestens integriert.