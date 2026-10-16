Ekel-Alarm! „Magdi“ kämpft auch mit Chinas Suppen

Die Völkermarkterin Magdalena Lobnig hat bei der Küstenruder-WM in China die Goldmedaille im Visier. Nach EM-Silber im September soll es dieses Mal mit dem Titel klappen. Darauf und auf die Bedingungen, die ihr auch abseits des Wassers alles abverlangen, hat sich die 36-Jährige schon bestens eingestellt.