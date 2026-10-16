Salmonellen: Achtung beim Verzehr dieser Tomaten!

Hinweise auf Ansteckung im Ausland

Die meisten der Erkrankungen traten in Oberösterreich auf, gefolgt von Wien und Salzburg. Sechs Personen hatten sich vermutlich im Ausland infiziert, davon fünf während eines Aufenthalts in Italien und eine Person in Kroatien. Erste Ergebnisse der laufenden Befragungen österreichischer Fälle weisen auch 2026 erneut auf Aufenthalte in Italien sowie auf den Verzehr von Tomaten hin.