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Förder-Streit in Graz

Nach Protestwelle: Jetzt schreitet Landeschef ein

Steiermark
16.10.2026 15:30
Sturm überklebte beim Europacup in Bournemouth das „Graz“ im Klublogo.
Sturm überklebte beim Europacup in Bournemouth das „Graz“ im Klublogo.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Rauer Ton, verhärtete Fronten! Nach dem geplanten Stopp der Förderungen für Spitzensportverein in Graz ab kommender Saison steigen Steiermarks Top-Klubs mit Protestaktionen auf die Barrikaden. Mittlerweile hat sich Landeshauptmann Mario Kunasek in der hitzigen Causa eingeschaltet. 

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Platz eins, Platz eins, Platz zwei. Die sportliche Ausbeute von Sturm Graz war in den letzten drei Jahren national mehr als beachtlich. Umso schockierter reagierte man bei den Steirern zuletzt, als die Stadtregierung publik machte, dass man das Sponsoring für Spitzensportvereine nach der aktuellen Spielsaison abdreht.

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