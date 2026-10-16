Nach Protestwelle: Jetzt schreitet Landeschef ein

Platz eins, Platz eins, Platz zwei. Die sportliche Ausbeute von Sturm Graz war in den letzten drei Jahren national mehr als beachtlich. Umso schockierter reagierte man bei den Steirern zuletzt, als die Stadtregierung publik machte, dass man das Sponsoring für Spitzensportvereine nach der aktuellen Spielsaison abdreht.