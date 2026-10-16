Vermisst: 15-Jährige in Tirol spurlos verschwunden

Bange Tage durchleben die Angehörigen und Freunde einer erst 15 Jahre alten Teenagerin in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Von der Jugendlichen fehlt seit mehr als einer Woche jede Spur. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Foto der Vermissten – und hofft auf Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.
Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, war die Jugendliche zuletzt in einer Betreuungseinrichtung in Hall untergebracht. „Seit dem 7. Oktober ist die 15-Jährige abgängig, bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg“, heißt es in einer Aussendung.
Hoffen auf Hinweise
Die Ermittler veröffentlichten auch ein Foto der Vermissten. „Das Mädchen ist rund 1,63 Meter groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar.“ Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Diese nimmt die Dienststelle in Hall entgegen: 059133/7110
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