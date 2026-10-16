Vermisst: 15-Jährige in Tirol spurlos verschwunden

Bange Tage durchleben die Angehörigen und Freunde einer erst 15 Jahre alten Teenagerin in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Von der Jugendlichen fehlt seit mehr als einer Woche jede Spur. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Foto der Vermissten – und hofft auf Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.