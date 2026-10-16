Heimo Fugger bei Bahn-WM im Punkterennen Zehnter

Der Kärntner Heimo Fugger hat im Punkterennen bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Shanghai Platz zehn erreicht und damit ein gutes WM-Debüt abgeliefert.
„Wenn ich ein bis zwei kleinere Dinge anders gemacht hätte, dann wäre sogar ein wenig mehr möglich gewesen. Es konnte sich aber sehen lassen“, sagte der 18-Jährige. Der Sieg ging an den Briten Mark Stewart vor dem Franzosen Benjamin Thomas und dem Portugiesen Carlos Salgueiro.
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