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Fivers im Europacup

Hexenkessel Besiktas! „Nur dann haben wir Chancen“

Handball
16.10.2026 15:00
Die Fivers um Matthias Rattensperger (am Ball) gastieren bei Besiktas.
Die Fivers um Matthias Rattensperger (am Ball) gastieren bei Besiktas.(Bild: Toni Nigg)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Auf geht‘s! Die Fivers sind wieder auf der internationalen Handball-Bühne unterwegs, gastieren am Samstag im European Cup bei Besiktas Istanbul. „Das ist ein echter Prüfstein“, so Trainer Peter Eckl. „Wir wollen eine starke Leistung zeigen, solche Spiele sind auch gut für unsere Weiterentwicklung.“

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„Sie leicht niederrennen, wie wir es in dieser Saison teils schon erlebt haben – das wird es eher nicht spielen. Wir müssen an unseren Leistungszenit gehen, nur dann haben wir eine Chance.“ Trainer Peter Eckl und die Fivers-Handballer greifen am Samstag (16 Uhr, MEZ) im Zweitrunden-Hinspiel des European Cups bei Besiktas Istanbul an. „Türkischer Serienchamp, auch zuletzt Meister und Cupsieger. Das ist ein echter Prüfstein, in der Tiefe und Spitze stark besetzt und mit spanischem Trainer.“

Fivers-Chefcoach Peter Eckl.
Fivers-Chefcoach Peter Eckl.(Bild: GEPA)

Nämlich Ruben Garabaya, der als 2,01-m-Kreis Weltmeister und Olympia-Dritter wurde, für den Kaderumbau Ex-Westwiener Erwin Feuchtmann aus Toulouse oder den international bekannten Serben Radivojevic holte. Dazu blüht dem HLA-Leader eine packende Stimmung. „In der Halle für gut 3000 Fans wird es nicht voll, aber sehr enthusiastisch sein“, weiß Eckl, der schon nach dem Meistertitel 2011 beim Champions-League-Qualiheimturnier auf Besiktas geprallt ist. Die freitägige Anreise nach Istanbul erfolgte – abgesehen vom angeschlagenen Tikvic – mit allen Mann an Bord. Und der Coach weiß: „Es muss uns dort vieles aufgehen. Aber solche Spiele sind gut für unsere Weiterentwicklung.“

Fivers-Aufbau Mats Rudnicki und Co. sind gefordert.
Fivers-Aufbau Mats Rudnicki und Co. sind gefordert.(Bild: Toni Nigg)

Für Aufbau Mats Rudnicki steht fest: „Nach den erfolgreichen Spielen in der Liga haben wir viel Selbstvertrauen. Wir freuen uns riesig auf die internationale Herausforderung! Mit Besiktas wartet eine absolute Spitzenmannschaft auf uns.“ Weiters: „Wir wissen, dass uns in Istanbul eine großartige Atmosphäre und lautstarke Halle erwarten. Wir wollen diese besondere Stimmung genießen, gleichzeitig unser Spiel konsequent durchziehen und zeigen, dass wir mit solchen Mannschaften mithalten und sie auch schlagen können!“

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