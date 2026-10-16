Hexenkessel Besiktas! „Nur dann haben wir Chancen“

Nämlich Ruben Garabaya, der als 2,01-m-Kreis Weltmeister und Olympia-Dritter wurde, für den Kaderumbau Ex-Westwiener Erwin Feuchtmann aus Toulouse oder den international bekannten Serben Radivojevic holte. Dazu blüht dem HLA-Leader eine packende Stimmung. „In der Halle für gut 3000 Fans wird es nicht voll, aber sehr enthusiastisch sein“, weiß Eckl, der schon nach dem Meistertitel 2011 beim Champions-League-Qualiheimturnier auf Besiktas geprallt ist. Die freitägige Anreise nach Istanbul erfolgte – abgesehen vom angeschlagenen Tikvic – mit allen Mann an Bord. Und der Coach weiß: „Es muss uns dort vieles aufgehen. Aber solche Spiele sind gut für unsere Weiterentwicklung.“