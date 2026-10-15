Finanzielles Zuckerl kann jetzt beantragt werden

Wer sowieso schon wenig Geld im Börserl hat, für den bedeutet die finanziell herausfordernde Weihnachtszeit erst recht Stress. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber: Die Weihnachtsbeihilfe (der Salzburger Landeshilfe) kann ab sofort beantragt werden.
Damit man die finanzielle Spritze erhält, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören der Pensionistenstatus und abzüglich Wohnkosten die Einkommensobergrenze von 995 Euro für Einpersonenhaushalte und 1495 Euro für Paare oder Partnerschaften.
Als Nachweis zum Einkommen ist der aktuelle Pensionsbescheid sowie (falls vorhanden) der aktuelle Sozialunterstützungsbescheid bzw. der jeweils dazugehörige letzte Kontoauszug vorzuzeigen.
Die Weihnachtsbeihilfe für das Jahr 2026 beträgt 60,00 Euro. Anträge können bis 15. Dezember gestellt werden.
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