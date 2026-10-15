Lenker fuhr ohne Schein high durch Berufsverkehr

Schon vor wenigen Wochen verlor ein 43-Jähriger seinen Führerschein, weil er zu gefahren war. Das hinderte den Mann offenbar nicht, sich trotzdem wieder hinter das Steuer zu setzen. Am Mittwochnachmittag wurde er diesmal sogar high erwischt ...
In der Aiglhofstraße (Salzburg Stadt) wurde der 43-jährige Österreicher am Mittwochnachmittag von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellt sich direkt heraus: Sein Führerschein wurde ihm bereits vor wenigen Wochen abgenommen! Dies wegen einer Geschwindigkeitsübertretung, wie die Exekutive in einer Aussendung informierte.
Noch dazu verhielt er sich den Beamten gegenüber so eigenartig, dass sie ein auf einen möglichen Drogenkonsum testeten – dieser fiel positiv auf Cannabis aus.
Geständnis: Joint vor Radtour
Am selben Abend erwischten die Beamten bei einer Kontrolle im Bereich des Elisabethkais am Müllnersteg einen eingerauchten Radfahrer. Der 18-Jährige gestand, eine Stunde zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, er wurde angezeigt.
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