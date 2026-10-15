Lenker fuhr ohne Schein high durch Berufsverkehr

In der Aiglhofstraße (Salzburg Stadt) wurde der 43-jährige Österreicher am Mittwochnachmittag von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellt sich direkt heraus: Sein Führerschein wurde ihm bereits vor wenigen Wochen abgenommen! Dies wegen einer Geschwindigkeitsübertretung, wie die Exekutive in einer Aussendung informierte.