Unmut über Baustellen-Chaos auf Radwegen

Die Stadt Salzburg will wegen der Neutorsperre, dass die Menschen auf Öffis und Rad umsteigen. In Radwegenetz sorgen aber genau jetzt zahlreiche Baustellen für Unmut. Wichtige Verbindungen sind gesperrt, Umleitungen teils mühsam und manche Radfahrer ignorieren die Absperrungen einfach.
Was ist da schon wieder los?“, fragte sich eine Radfahrerin am Krauthügel in Salzburg-Nonntal. Ausgerechnet jetzt, wo das Neutor gesperrt ist, Menschen auf Öffis und Rad umsteigen sollen, machen Baustellen auch den Radlern das Leben schwer. Am viel befahrenen Krauthügel ist etwa der Rad- und Gehweg Richtung Sinnhubstraße. Dort wird ebenso gebaut. Viele, die hier vorbei müssen, ignorieren einfach die Verbotsschilder.
Warum am Krauthügel gesperrt ist, kann Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ) nicht beantworten. Die Sperre falle nicht in seiner Zuständigkeit , so der für den Bau verantwortliche Dankl.
Die Sperre der Staatsbrücken-Unterführung ohne Ankündigung sorgte für Kritik. Laut Dankl wurden die Arbeiten kurzfristig gestartet, aber sehr wohl darüber informiert. Andere Bauprojekte habe die Stadt verschoben.
Der Josef-Moosbrucker-Weg in der Moosstraße ist ebenso Baustelle. Nach der Sperre 2025 wird hier erneut umgebaut.
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