Unmut über Baustellen-Chaos auf Radwegen

Was ist da schon wieder los?“, fragte sich eine Radfahrerin am Krauthügel in Salzburg-Nonntal. Ausgerechnet jetzt, wo das Neutor gesperrt ist, Menschen auf Öffis und Rad umsteigen sollen, machen Baustellen auch den Radlern das Leben schwer. Am viel befahrenen Krauthügel ist etwa der Rad- und Gehweg Richtung Sinnhubstraße. Dort wird ebenso gebaut. Viele, die hier vorbei müssen, ignorieren einfach die Verbotsschilder.