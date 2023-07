Angriff auf Reporterin: Neue Details enthüllt

Taxi-Fahrer aus Auto geworfen

Bei dem Gericht sollten die Reporterin und der Anwalt allerdings nie ankommen. „Als wir in Grosny am Flughafen eintrafen, setzten wir uns ins Taxi“, schilderte Milaschina gegenüber dem unabhängigen russisch-lettischen Nachrichtenportal „Medusa“. Es habe nicht lange gedauert, und sie seien von drei Autos an der Weiterfahrt gehindert worden. Insgesamt haben sich ihren Angaben nach in den drei Fahrzeugen zirka 15 Personen befunden. Diese hätten den Taxi-Fahrer einfach aus dem Auto geworfen. Danach hätten sie versucht, Milaschina zu fesseln, der Anwalt sei mit einem Messer attackiert worden.