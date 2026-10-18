Was wir alle für einen guten Boden tun können

„Unter unseren Füßen verbirgt sich eine Welt voller Geheimnisse: ein lebendiger Kosmos aus winzigen Bakterien, geheimnisvollen Pilzgeflechten und emsigen Regenwürmern. Mindestens ein Viertel aller Lebewesen der Erde lebt im Boden. Über Hunderte Millionen Jahre ist dieses faszinierende Ökosystem entstanden – ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das unsere Pflanzen wachsen lässt, Wasser speichert und das Klima schützt“, schildert Global-2000-Umweltchemiker Dr. Helmut Burtscher-Schaden eindrucksvoll. Doch dieses Wunder der Natur gerate zunehmend unter Druck.