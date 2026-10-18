Was wir alle für einen guten Boden tun können

Der stille Kosmos unter unseren Füßen: Ein Schatz, den wir täglich belasten. Milliarden Lebewesen nähren unsere Böden – doch Beton, Pestizide, schwere Maschinen, aber auch Rasenmäher, die unbarmherzig knattern, bedrohen das unsichtbare Wunder der Natur. Was wir alle gemeinsam tun können, um das Fundament unseres Lebens zu beschützen.
„Unter unseren Füßen verbirgt sich eine Welt voller Geheimnisse: ein lebendiger Kosmos aus winzigen Bakterien, geheimnisvollen Pilzgeflechten und emsigen Regenwürmern. Mindestens ein Viertel aller Lebewesen der Erde lebt im Boden. Über Hunderte Millionen Jahre ist dieses faszinierende Ökosystem entstanden – ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das unsere Pflanzen wachsen lässt, Wasser speichert und das Klima schützt“, schildert Global-2000-Umweltchemiker Dr. Helmut Burtscher-Schaden eindrucksvoll. Doch dieses Wunder der Natur gerate zunehmend unter Druck.
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