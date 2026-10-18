Massenpanik bei Fest in Indien: 19 Tote

Vom 16. bis zum 21. Oktober wird in Westbengalen das Fest Durga Puja zu Ehren der hinduistischen Göttin Durga gefeiert. Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es in Indien immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Jänner 2025 in der nördlichen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.