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Warnng vor Einsturz

Massenpanik bei Fest in Indien: 19 Tote

Ausland
18.10.2026 17:35
Im indischen Kolkata sind am Samstagabend 19 Menschen bei Massenpanik ums Leben gekommen.
Im indischen Kolkata sind am Samstagabend 19 Menschen bei Massenpanik ums Leben gekommen.(Bild: AFP/DIBYANGSHU SARKAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der indischen Millionenstadt Kolkata ist am Samstagabend (Ortszeit) bei einem religiösen Fest Massenpanik ausgebrochen. 19 Menschen kamen ums Leben, 25 weitere wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Indische Medien berichteten von einer „irreführenden Durchsage“.

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So gebe es Aufnahmen, in denen eine Warnung vor einem möglichen Einsturz eines Pavillons ausgesprochen worden sei, heißt es. Am Ausgang des Pavillons war eine große Menschenmenge zusammengekommen, die Schutz vor einem Regenschauer gesucht hatte. Als es hieß, dass dieser einsturzgefährdet sei, sei Massenpanik ausgebrochen, berichtete die englischsprachige Tageszeitung „The Hindu“.

19 Menschen starben, darunter 13 Frauen und vier Minderjährige. 25 weitere Besucherinnen und Besucher wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das teilte der Regierungschef des Bundesstaats Westbengalen, Suvendu Adhikari, am Sonntag mit. Laut den Medienberichten wurden mehrere Personen festgenommen, darunter Beschäftigte einer privaten Sicherheitsfirma und das Organisationsteam.

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Vom 16. bis zum 21. Oktober wird in Westbengalen das Fest Durga Puja zu Ehren der hinduistischen Göttin Durga gefeiert. Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es in Indien immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Jänner 2025 in der nördlichen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

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