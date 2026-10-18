41-Jähriger erlitt medizinischen Notfall am Berg

Am Sonntag mussten erneut die steirischen Bergretter ausrücken: Ein 41-jähriger Wiener erlitt am Grimming (Steiermark) ein medizinisches Problem und musste vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen brachen zwei Freunde, ein 41-Jähriger aus Wien und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land, zu einer Bergtour auf den 2351 Meter hohen Grimming auf. Sie starteten im Bereich Kulm in Bad Mitterndorf und wählten den Nordanstieg.
Gegen 11.30 Uhr mussten die beiden ihre Tour jedoch abbrechen. Der 41-Jährige konnte aufgrund starker anhaltender Krämpfe am ganzen Körper nicht mehr weitergehen und setzten einen Notruf ab. Der Mann musste mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ mittels Tau geborgen werden. Anschließend wurde er in das LKH Bad Aussee gebracht.
Beide Bergsportler waren mit Kletterhelmen, Klettergurten, Kletterausrüstung und Bergschuhen ausgestattet. Zum Zeitpunkt der Bergung herrschte Schönwetter. An der Bergeaktion waren neben der Alpinpolizei Liezen und dem Polizeihubschrauber auch sechs Bergretter der Ortsstelle Bad Mitterndorf beteiligt.
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