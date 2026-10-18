41-Jähriger erlitt medizinischen Notfall am Berg

Gegen 11.30 Uhr mussten die beiden ihre Tour jedoch abbrechen. Der 41-Jährige konnte aufgrund starker anhaltender Krämpfe am ganzen Körper nicht mehr weitergehen und setzten einen Notruf ab. Der Mann musste mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Steiermark“ mittels Tau geborgen werden. Anschließend wurde er in das LKH Bad Aussee gebracht.