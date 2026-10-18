Krimi um extrem seltenen Mönchsgeier geht weiter

„In Schussdistanz ist so ein Geier ein Riesentrumm. Das war ziemlich sicher vorsätzlich oder grob fahrlässig“, ist Johannes Hohenegger, Projektleiter bei der Vogelschutzorganisation BirdLife fassungslos. Denn im Großarltal wurde das streng geschützte Tier wohl eiskalt abgeknallt – die „Krone“ berichtete. Weil es vor Ort weder Straße noch Stromleitung gibt, schließt der Experte einen Unfall aus: „Wir wissen aus den GPS-Daten, dass der tote Vogel vermutlich mit einem Auto abtransportiert wurde, bevor der Sender dann illegal in der Salzach entsorgt wurde.“