„Mörder-Gaudi“ beim Minigolf beflügelte zum Titel

Wieder und wieder hatte Lucas Miedler in den vergangenen Jahren auf Neil Oberleitner eingeredet: „Lass uns gemeinsam Doppel spielen.“ Sein langjähriger Freund tat sich jedoch schwer damit, den Traum von der Einzelkarriere schon zu begraben. „Ich hör halt nicht immer gleich auf den Luci“, scherzt Oberleitner, der vor wenigen Wochen doch „Ja“ sagte.