„Mörder-Gaudi“ beim Minigolf beflügelte zum Titel

Österreich hat ein neues Top-Doppel im Tennis. Das kann man nun mit Fug und Recht behaupten. Lucas Miedler und Neil Oberleitner schafften in Schanghai Historisches, gewannen als erstes rein rot-weiß-rotes Duo ein Masters-Turnier – und erzählten hinterher der „Krone“, dass die entscheidenden Bausteine für den Erfolg auch außerhalb des Platzes gesammelt wurden.
Wieder und wieder hatte Lucas Miedler in den vergangenen Jahren auf Neil Oberleitner eingeredet: „Lass uns gemeinsam Doppel spielen.“ Sein langjähriger Freund tat sich jedoch schwer damit, den Traum von der Einzelkarriere schon zu begraben. „Ich hör halt nicht immer gleich auf den Luci“, scherzt Oberleitner, der vor wenigen Wochen doch „Ja“ sagte.
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