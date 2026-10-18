„Martina ist einfach ein Champion des Lebens“

Sie packte ihre Koffer, verließ den kommunistischen Ostblock in Richtung USA – offiziell nur für die US Open. Aber die damals 18-jährige Martina Navratilova hatte ganz andere Pläne, beantrage über dem großen Teich politisches Asyl. Und ließ ihre ahnungslose Mutter zurück, wusste, dass das Treffen am Weg zum Flughafen mit ihrer krebskranken Großmutter das letzte dieser Art gewesen sein wird.