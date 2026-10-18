„Martina ist einfach ein Champion des Lebens“

Flucht aus der kommunistischen Heimat, mit 59 Major-Titeln unter der US-Flagge zu einer der größten Tennis-Legenden aller Zeiten avanciert, mittlerweile auch den Krebs zweimal besiegt – Martina Navratilova gewann (fast) alle ihre Kämpfe, führt ein bewegtes, ein außergewöhnliches Leben. Heute feiert die einstige Serve-and-Volley-Spezialistin ihren 70. Geburtstag ...
Sie packte ihre Koffer, verließ den kommunistischen Ostblock in Richtung USA – offiziell nur für die US Open. Aber die damals 18-jährige Martina Navratilova hatte ganz andere Pläne, beantrage über dem großen Teich politisches Asyl. Und ließ ihre ahnungslose Mutter zurück, wusste, dass das Treffen am Weg zum Flughafen mit ihrer krebskranken Großmutter das letzte dieser Art gewesen sein wird.
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