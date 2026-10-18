Röhl: „Hätten sogar noch höher gewinnen können“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer, via Sky): „Es war ein Stück weit harte Arbeit. Ich glaube, das hat man schon gemerkt. Eigentlich hilft so ein erstes Tor immer, wenn man nach sechs Minuten in Führung geht. Dann hat der Gegner die Räume zugestellt. Da musste man gute Entscheidungen treffen, das ist uns in der ersten Halbzeit nicht immer gelungen. Wir haben dann die eine oder andere Kontersituation trotzdem zugelassen. Zweite Halbzeit haben die Einwechselspieler frischen Wind gebracht. Am Ende glaube ich, hätte man sogar noch höher gewinnen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich happy – drei Punkte!“