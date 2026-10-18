Röhl: „Hätten sogar noch höher gewinnen können“

Drei Tage nach der 0:4-Abfuhr gegen den AC Milan ist Red Bull Salzburg in der Bundesliga mit einem 3:0 gegen Altach auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Hier die Stimmen zum Spiel.
Danny Röhl (Salzburg-Trainer, via Sky): „Es war ein Stück weit harte Arbeit. Ich glaube, das hat man schon gemerkt. Eigentlich hilft so ein erstes Tor immer, wenn man nach sechs Minuten in Führung geht. Dann hat der Gegner die Räume zugestellt. Da musste man gute Entscheidungen treffen, das ist uns in der ersten Halbzeit nicht immer gelungen. Wir haben dann die eine oder andere Kontersituation trotzdem zugelassen. Zweite Halbzeit haben die Einwechselspieler frischen Wind gebracht. Am Ende glaube ich, hätte man sogar noch höher gewinnen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich happy – drei Punkte!“
Ognjen Zaric (Altach- Coach, via Sky): „Beim ersten Gegentor waren wir nicht sorgsam genug. Ich glaube, wir haben da zu viel Respekt gehabt in der Aktion. Das beginnt vorne mit einem ganz einfachen Ballverlust, wo wir eigentlich in Überzahl im Ballbesitz sind. Danach verlieren wir zwei entscheidende Zweikämpfe. Da haben wir uns nicht gut angestellt. Ich finde aber, dass wir es danach eigentlich sehr ordentlich und gut gemacht haben. Leider gerätst du dann durch ein Freistoßtor 0:2 in Rückstand.“
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