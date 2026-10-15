Salinen AG mit 13 Prozent plus beim Salz-Geschäft

Zur Gruppe gehören neben der Salinen Austria AG in Ebensee noch die Salzwelten in Hallstatt sowie eine Immobiliengesellschaft und diverse ausländische Vertriebsgesellschaften. Das Geschäft mit Salz erlöste 2025/26 mehr als im Geschäftsjahr davor – die Umsätze stiegen von ca. 201 auf rund 228 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent. Dies führt das Unternehmen vor allem auf Preissteigerungen zurück.