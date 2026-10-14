Vor Derby: „Dann fahre ich die Checks fertig“

Verteidiger schon länger im Visier der Eisbären

Der Wechsel nach Zell am See war ohnehin nur eine Frage der Zeit. Die Klubverantwortlichen hatten den bulligen Defensivmann schon länger im Visier. Für Matzka selbst ist es ein wichtiger Schritt gewesen. „Ich bin gekommen, um Titel zu holen. Ich bin mir auch sicher, dass wir eine Mannschaft haben, die eine Meisterschaft gewinnen kann. Dazu muss aber jeder seine Rolle akzeptieren und wissen, was er zu tun hat“, erklärte der Linksschütze.