Hundert Cosmo-Fans wollten einen Tanzschein

„Ich hatte immer Sorge, dass von meinem Auftritt nichts überbleibt, es keinen mehr interessiert und ich als Musiker nicht weitermachen kann.“ Im Gespräch mit der „Krone“ sprach Sänger Cosmo zuletzt offen über seine Ängste der vergangenen Monate. Der 20-Jährige vertrat Österreich bekanntlich diesen Mai beim Song Contest (ESC), wurde mit seinem Lied „Tanzschein“ Vorletzter – und verschwand dann im Eiltempo von der medialen Bildfläche.