Hundert Cosmo-Fans wollten einen Tanzschein

Beim Song Contest (ESC) verfolgten seinen Auftritt noch mehr als 100 Millionen Menschen weltweit. Das erste Salzburg-Konzert von Sänger Cosmo lockte hingegen nur eine Handvoll Fans an. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch – ganz im Gegenteil.
„Ich hatte immer Sorge, dass von meinem Auftritt nichts überbleibt, es keinen mehr interessiert und ich als Musiker nicht weitermachen kann.“ Im Gespräch mit der „Krone“ sprach Sänger Cosmo zuletzt offen über seine Ängste der vergangenen Monate. Der 20-Jährige vertrat Österreich bekanntlich diesen Mai beim Song Contest (ESC), wurde mit seinem Lied „Tanzschein“ Vorletzter – und verschwand dann im Eiltempo von der medialen Bildfläche.
Untätig war Cosmo trotz schwerem Gemüts („Es war eine kleine Depression“) seither nicht. Der Sänger stellte sein Debütalbum fertig und spielt aktuell seine erste Konzert-Tour.
Am Mittwochabend machte Benjamin Gedeon – so heißt der Sänger mit bürgerlichem Namen – samt Band in der Salzburger Rockhouse Bar Station. Rund 100 Fans kamen – teils kostümiert, geschminkt und auffallend textsicher.
Die Stimmung? Von Beginn weg euphorisch, sodass mit Fortdauer des Abends durchaus Song-Contest-Stimmung aufkam. „Salzburg, es ist wahnsinnig schön mit euch!“, schrie da auch Cosmo bereits nach wenigen Minuten euphorisch ins Mikrofon.
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