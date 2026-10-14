Wurzelstock und Vegetation gerieten in Brand

Ein Flurbrand hat am Mittwochvormittag in Neumarkt am Wallersee die Feuerwehr beschäftigt. Im Bereich Thalham hatten ein Wurzelstock und umliegende Vegetation neben einer bereits ausbrennenden Brandstelle Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, kontrollierten das Gelände auf Glutnester und weisen auf geltende Verbote hin...
Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Zuvor waren der Löschzug Neufahrn und die Hauptwache Neumarkt gegen 8.45 Uhr in den Bereich Thalham alarmiert worden. Dort brannten ein Wurzelstock und angrenzende Vegetation neben einer bereits ausbrennenden Feuerstelle. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Hochdruckrohr und Schanzwerkzeug.
Anschließend kontrollierten sie die Umgebung mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester. Die Feuerwehr erinnert aus diesem Anlass an die weiterhin geltende Waldbrandverordnung im Flachgau. In Waldgebieten und deren Gefährdungsbereichen sind Rauchen sowie jedes Entzünden von Feuer verboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.