Wurzelstock und Vegetation gerieten in Brand

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Zuvor waren der Löschzug Neufahrn und die Hauptwache Neumarkt gegen 8.45 Uhr in den Bereich Thalham alarmiert worden. Dort brannten ein Wurzelstock und angrenzende Vegetation neben einer bereits ausbrennenden Feuerstelle. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Hochdruckrohr und Schanzwerkzeug.