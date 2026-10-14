2027 bringt Salzburg lange Umwege auf der Schiene

Für Bahnreisende aus Salzburg wird 2027 ein schwieriges Jahr. Zwischen Februar und Juli wird das Deutsche Eck zwischen Freilassing und Rosenheim gesperrt. Gleichzeitig ist auch die Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach dicht. Die ÖBB planen Umleitungen und Ersatzverkehr.
Das Bahnreisejahr 2027 wird für Salzburg von zwei großen Sperren geprägt. Zwischen 8. Februar und 9. Juli ist das Deutsche Eck zwischen Freilassing und Rosenheim komplett gesperrt. Wer von Salzburg Richtung Innsbruck, Vorarlberg oder Zürich unterwegs ist, muss je nach Ziel mit Umleitungen, Schienenersatzverkehr und teils deutlich längeren Fahrzeiten rechnen.
Ersatzkonzepte sollen Ausfälle auffangen
Gleichzeitig wird auch die Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach für Sanierungsarbeiten vollständig gesperrt. Damit ist die direkte Nord-Süd-Verbindung Salzburgs nach Kärnten und weiter Richtung Süden ebenfalls betroffen.
ÖBB und Deutsche Bahn wollen die Ausfälle mit Ersatz- und Umleitungskonzepten auffangen. Der neue Fahrplan gilt ab 13. Dezember 2026.
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