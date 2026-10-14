2027 bringt Salzburg lange Umwege auf der Schiene

Das Bahnreisejahr 2027 wird für Salzburg von zwei großen Sperren geprägt. Zwischen 8. Februar und 9. Juli ist das Deutsche Eck zwischen Freilassing und Rosenheim komplett gesperrt. Wer von Salzburg Richtung Innsbruck, Vorarlberg oder Zürich unterwegs ist, muss je nach Ziel mit Umleitungen, Schienenersatzverkehr und teils deutlich längeren Fahrzeiten rechnen.