Ermittlungen laufen gegen Ebreichsdorfer Stadtchef

Die WKStA nannte keinen Namen, bestätigte aber auf APA-Anfrage, dass bei Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) die Auslieferung eines Abgeordneten beantragt wurde. „Dieser soll als Amtsträger für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts, nämlich eine Beschlussfassung im Gemeinderat über die Umwidmung einer Liegenschaft, einen Vorteil in einem 3.000 Euro übersteigenden Wert für einen Dritten, und zwar die Stadtgemeinde, angenommen haben“, wurde mitgeteilt. „Die Finanzierung eines Stadtballs soll zur Gänze vom Umwidmungswerber übernommen worden sein, weiters sei die Schenkung eines Grundstückteils vereinbart worden.“ Die Veranstaltung ging heuer am 24. Jänner im ehemaligen Magna Racino über die Bühne, das von der vom Milliardär Luke Comer geführten Comer Group übernommen wurde.