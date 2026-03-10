Vorteilswelt
Fans fuchsteufelswild

Trump-Enkelin Kai: Shitstorm für Luxuseinkauf

Ausland
10.03.2026 10:30
Kai Trump mit ihrer Mega-Rechnung in Höhe von 233 Dollar (200 Euro) für eigentlich unnötige ...
Kai Trump mit ihrer Mega-Rechnung in Höhe von 233 Dollar (200 Euro) für eigentlich unnötige Luxusartikel.(Bild: YouTube.com/KaiTrump)
Porträt von Christian Thiele
Porträt von krone.at
Von Christian Thiele und krone.at

Donald Trumps Enkelin und Nachwuchsgolferin Kai Trump kennt keine Geldsorgen. Die 18-Jährige erfreut sich nicht nur der besonderen Zuneigung ihres Opas, sie pflegt auch eine eigene Modelinie und legt Wert darauf, ihre 1,4 Millionen Follower mit „interessanten“ Inhalten zu erfreuen. Doch für ihr letztes Video kassierte sie einen gewaltigen Shitstorm ...

0 Kommentare

Einkaufen ist für viele Amerikaner seit 2020 um bis zu 30 Prozent teurer geworden. Die Benzin- und Energiepreise sind ebenfalls gestiegen, was insgesamt für viele deutlich weniger Rücklagen und Schulden bedeutet. Doch in Amerikas „first family“ hat man diese Sorgen nicht. 

Der ältesten Enkelin des amerikanischen Präsidenten wird vorgeworfen, vollkommen weltfremd zu sein und das Leid ihrer inflationsgebeutelten Landsleute zu ignorieren. Der Grund dafür ist ein Video der 18-Jährigen beim sündhaft teuren Lebensmittelkauf, das für viele einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt.

Hier sehen Sie das Video, negative Kommentare wurden großteils entfernt:

Soßen für 40 Dollar
Der Titel des Clips: „Ich habe den weltweit teuersten Lebensmittelladen ausprobiert“. In dem 18-minütigen Video schlendert Kai, begleitet von Secret-Service-Agenten, durch einen Erewhon-Supermarkt in Los Angeles.

Gegründet wurde diese Kette 1966 in Boston als Laden für makrobiotische und Biolebensmittel. Heute ist der Luxussupermarkt Kult unter Influencern und ein angesagter „Sehen und Gesehenwerden“-Treff für Models, Stars und Sternchen. Die Preise für normale Lebensmittel sind astronomisch hoch. Eine Flasche Wasser kostet bis zu 26 Dollar, Soßen bis zu 40 Dollar für ein Fläschchen.

 „Wenn ihr Erewhon nicht kennt – das ist so ziemlich der teuerste Supermarkt überhaupt. Hier ist alles verrückt teuer“, erklärt Kai ihren Fans – und legt mit dem Shopping los.

Kai Trump lud für die 1,4 Millionen Abonnenten ihres YouTube-Kanals ein neues Video hoch. Doch ...
Kai Trump lud für die 1,4 Millionen Abonnenten ihres YouTube-Kanals ein neues Video hoch. Doch statt der erhofften „Likes“ bekam die Studentin einen Shitstorm ab …(Bild: Instagram/kaitrumpgolfer)

In ihrem Einkaufswagen landen unter anderem Hautcremes, Amino-Tabletten, Vitamin-C-Produkte und ein Supplement für Energie und das Immunsystem. Nebenbei kommentiert sie: „Werfen wir das einfach dazu … warum auch nicht?“ 

Proteinshake für 44 Dollar
Auch an der Selbstbedienungstheke für warmes Essen findet sie etwas nach ihrem Geschmack: eine Mini-Schale mit Korean BBQ-Rippchen, veganem Buffalo-Blumenkohl und braunen Reisbällchen für 37 Dollar. Dazu kommt ein Proteinshake für 44 Dollar, Lavendel-Limonade für zehn Dollar, ein Liter Hyper-Oxygenated-Wasser für 13,99 Dollar und der berühmte 21-Dollar-„Strawberry Glaze Skin Smoothie“, der von Hailey Bieber populär gemacht wurde.

„Ich muss bald Insolvenz anmelden!“
Als sie den Preis für einen Hoodie sieht, sagt sie witzelnd zu ihrem Secret-Service-Agenten: „165 Dollar für einen Supermarkt-Hoodie? Ich gehe pleite bei diesem Zeug. Ich muss bald Insolvenz anmelden!“ Nach dem Einkauf probiert sie die Produkte – viele davon gefallen ihr nicht. Die Gesamtrechnung: 233 Dollar, umgerechnet 200 Euro.

Mit den Reaktionen aber hat der verwöhnte Trump-Spross nicht gerechnet. Im Netz reagiert man wütend auf Donald Trump Jr. verwöhntes Töchterchen, für die der Preis der Ware doch in Wahrheit wohl eher keine Rolle spielt.

Zitat Icon

Deine Familie setzt die Welt in Flammen – check endlich die Lage, du merkst auch gar nichts!

User in einem Kommentar unter Kais Video

„Dummheit ist vererbbar“
Ein Follower kommentiert: „Die meisten Amerikaner können sich wegen deines Opas kaum normale Lebensmittel leisten.“ Ein anderer poltert: „Da ist das Geschmackloseste, was ich je gesehen habe.“ „Meine Steuern bezahlen deinen Secret Service, das kotzt mich an!“, schreibt jemand, der die 18-Jährige „zwei, drei Jahre in den Iran schicken“ möchte. „Dummheit ist vererbbar“, meint ein anderer. „Manche Menschen schämen sich auch für gar nichts“, resümiert ein User.

Vielleicht muss sich die – bisher sehr beliebte – Kai bald neue Fans kaufen …

