„Ist bemerkenswert!“ Unerwartetes Lob für den LASK

Iraola in England unter Druck

Generell steht der Spanier beim Traditionsverein nach einem holprigen Start in die Saison unter Druck. Nach dem Match in Linz war zu spüren, welche Last Iraola von den Schultern fiel: „Offensiv ist es ein komplettes Spiel gewesen“, erklärte er mit einem Grinsen im Gesicht.