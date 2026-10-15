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Nach CL-Lehrstunde

„Ist bemerkenswert!“ Unerwartetes Lob für den LASK

Champions League
15.10.2026 08:00
Liverpool zollte dem LASK nach dem Match Respekt.
Liverpool zollte dem LASK nach dem Match Respekt.(Bild: Krone-Collage/EPA/MARTIN DIVISEK, AFP/BRANISLAV RACKO)
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Von krone Sport

Statt der erhofften Sensation gab es am Mittwoch in Linz beim 3:6 für den LASK eine Lehrstunde von Liverpool. Am Ende zeigte der heimische Double-Sieger aber doch große Moral und erntete dafür auch große Anerkennung vom Gegner. 

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„Der LASK hat Charakter bewiesen. Es ist bemerkenswert, wie sie die zweite Hälfte gespielt haben, das ist nicht einfach“, verteilte Liverpool-Trainer Andoni Iraola ein dickes Lob an die Mannschaft von Didi Kühbauer. Für den Spanier war der 6:3-Erfolg ein wichtiger Entlastungssieg nach der bösen 0:3-Klatsche gegen Manchester City.

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Iraola in England unter Druck
Generell steht der Spanier beim Traditionsverein nach einem holprigen Start in die Saison unter Druck. Nach dem Match in Linz war zu spüren, welche Last Iraola von den Schultern fiel: „Offensiv ist es ein komplettes Spiel gewesen“, erklärte er mit einem Grinsen im Gesicht. 

Schließlich setzte er aber noch einmal zum Lob für den österreichischen Meister an: „Der LASK ist viel gelaufen, hat körperlich gespielt und nicht aufgehört.“ Wenngleich die erhoffte Überraschung nicht geglückt ist, hat die Reaktion der Linzer auf der großen Fußballbühne doch für Aufsehen gesorgt. 

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