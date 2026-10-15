Kugelbomben im Park! Anwohner leben in Angst

Ein gemütlicher Abendspaziergang. Ein bisschen frische Luft schnappen, vielleicht noch eine Runde mit dem Hund drehen. Und plötzlich ein ohrenbetäubender Knall. Man erschrickt, bleibt stehen, schaut sich um. Was war das jetzt? Und vor allem, woher kam das? Im Linzer Bellevuepark zwischen Bindermichl und Spallerhof sind solche unangenehmen Überraschungen offenbar seit Wochen keine Seltenheit mehr.