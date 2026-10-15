Tischgebete kosten Polizeikommandant viel Geld

Noch offen, ob er weiter Dienst machen darf

Der leitende Beamte musste sich wegen seiner unorthodoxen Personalführung – die Tischgebete waren nicht die einzigen Themen – am Dienstag vor der Bundesdisziplinarkommission in Weyregg am Attersee verantworten. Der Senat befand, dass die Vorwürfe gerechtfertigt sind, und sprach eine empfindliche Geldbuße aus. Der Postenkommandant muss 6000 Euro bezahlen. Ob er in seiner Funktion weiter Dienst machen kann, muss in der Folge beim Landespolizeikommando von oberster Stelle entschieden werden.