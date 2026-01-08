Donald Trumps Enkelin Kai bricht ihr Schweigen

Für Kai trägt vor allem Social Media und deren Algorithmen eine große Mitschuld daran, dass die politische Kluft im Land noch tiefer geworden ist: „Es gibt kaum Dinge auf den sozialen Medien, die gemäßigt und nuanciert sind. Sie liefern nur noch einseitige Sichtweisen, was einige Menschen durchdrehen lässt. Sie glauben alles, was sie lesen.“ Ob sie damit die Anhänger ihres Opas im Weißen Haus meint?