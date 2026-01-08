Donald Trumps Enkelin Kai bricht ihr Schweigen

Sie ist für viele die schönste Seite der Trump-Dynastie: Donald Trumps älteste Enkelin Kai. Die Studentin überraschte jetzt im Podcast von Logan Paul mit der Offenbarung, dass sie alles andere als eine fanatische Anhängerin der Politik ihres Opas ist. Stattdessen tritt die 18-Jährige für gemäßigte politische Standpunkte ein.
Obwohl die Tochter von Donald Trump Jr. nach eigener Aussage die „US Politik total liebe“, hat sie nicht vor, sich in naher Zukunft selbst um ein Amt zu bewerben: „Ich will nichts mit Politik zu tun haben, sie ist eine sehr gefährliche Sache.
Als Paul sie fragte, ob sie Kamala Harris während des Wahlkampfs als Feindin angesehen habe, war Kais Antwort klar und deutlich: „Es gab nie böses Blut, weil ich ziemlich in der Mitte stehe. Sie sind gegeneinander angetreten und ich werde natürlich dann meinen Großvater als mein Familienmitglied unterstützen – mehr aber auch nicht.“
So wären „alle glücklicher“
Die passionierte Golferin der Universität von Miami würde sich wünschen, dass beide politischen Seiten sich öfter in der Mitte treffen und Gemeinsamkeiten finden könnten: „Ich glaube, alle wären glücklicher. Doch es gibt zu viele extreme Leute, die auf der radikalen linken Seite und die auf der radikalen Rechten sind.“
Für Kai trägt vor allem Social Media und deren Algorithmen eine große Mitschuld daran, dass die politische Kluft im Land noch tiefer geworden ist: „Es gibt kaum Dinge auf den sozialen Medien, die gemäßigt und nuanciert sind. Sie liefern nur noch einseitige Sichtweisen, was einige Menschen durchdrehen lässt. Sie glauben alles, was sie lesen.“ Ob sie damit die Anhänger ihres Opas im Weißen Haus meint?
