Dieser Megastar steckte unter der „Mr. Mic“-Maske!

Auch Komiker und Partysängerin enttarnt

Keating war allerdings nicht der einzige Promi, der im Halbfinale der Show die Bühne verlassen musste. Auch für den Kölner Komiker Guido Cantz war Schluss. Er steckte in einem Fuchs-Motten-Kostüm, das offenbar mehr Fell hinterließ als so mancher Hund. „Man geht abends duschen und findet auf einmal irgendwelche Haare in der Dusche und denkt: Wo kommen die her?“, sagte der 55-Jährige. Die Antwort: „Achso, die sind ja von mir.“