Dieser Megastar steckte unter der „Mr. Mic“-Maske!

Riesenüberraschung im Halbfinale der ProSieben-Show „The Masked Singer“: Unter der Maske von „Mr. Mic“ steckte doch glatt ein internationaler Pop-Megastar!
Oft singen in der Sendung deutsche Promis, diesmal war es ein irischer Popstar: Sänger Ronan Keating wurde bei „The Masked Singer“ enttarnt.
Der 49-Jährige, der mit Hits wie „When You Say Nothing at All“ und „Life Is a Rollercoaster“ berühmt wurde, hatte sich für das Format als silbernes Mikrofon auf zwei Beinen verkleidet. Auch ein paar Brocken Deutsch hatte er parat. „Dankeschön!“, rief er dem Publikum in Köln zu.
Dass hinter „Mr. Mic“ ein internationaler Star stecken könnte, war eigentlich kein großes Rätsel. Der Mikrofon-Mann sprach überwiegend Englisch. Moderator Matthias Opdenhövel scherzte zwar, dass der verkleidete Promi auch „aus dem Ruhrgebiet“ stammen könne – aber die Hinweise waren kaum zu übersehen.
Einer war sogar überdeutlich: In einer vorangegangenen Folge hatte „Mr. Mic“ seinen eigenen Hit „When You Say Nothing at All“ gesungen. Spätestens da hätte es klingeln können – tat es aber nicht.
Ein Mikrofon mit eingebautem Star
Beim Rateteam wollte der entscheidende Groschen partout nicht fallen. Verona Pooth mutmaßte, es könne sich um den Sänger Mika („Grace Kelly“) handeln, Rapper Eko Fresh nannte Sänger Rea Garvey und Schauspieler David Hasselhoff. Komiker Chris Tall mutmaßte, es könne sich um Robbie Williams handeln.
Da Keating am Ende trotz sehr überzeugender Auftritte zu wenige Stimmen bekam, musste er schließlich seine Identität preisgeben. Der Ire, der einst in der Boygroup Boyzone („No Matter What“) sang, konnte selbst kaum glauben, dass sein Name nicht gefallen war. Er habe gedacht, man werde ihn sofort erkennen, sagte Keating – schließlich habe er doch sogar seinen eigenen Song gesungen!
Auch Komiker und Partysängerin enttarnt
Keating war allerdings nicht der einzige Promi, der im Halbfinale der Show die Bühne verlassen musste. Auch für den Kölner Komiker Guido Cantz war Schluss. Er steckte in einem Fuchs-Motten-Kostüm, das offenbar mehr Fell hinterließ als so mancher Hund. „Man geht abends duschen und findet auf einmal irgendwelche Haare in der Dusche und denkt: Wo kommen die her?“, sagte der 55-Jährige. Die Antwort: „Achso, die sind ja von mir.“
Bei Cantz hatte das Rateteam deutlich besser gelegen. Verona Pooth tippte auf den einstigen „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator. Eko Fresh allerdings warf kurioserweise den Namen Jens Spahn in den Ring. „Der hat jetzt ein bisschen mehr Zeit“, witzelte der Rapper. Kollege Chris Tall bremste ihn jedoch rasch ein: Er glaube wirklich nicht, „dass Jens Spahn mit einer Maske etwas zu tun haben möchte“.
Auch Partysängerin Isi Glück (35, „Delfin“) musste ihre Maske abnehmen. Sie steckte im „Erdbär“, einer Mischung aus Bär und Erdbeere, und hatte ihre Stimme verstellt. Aufgrund der Indizien vermuteten viele Reality-Star Daniela Katzenberger in der Kluft. Ganz abwegig war das auch nicht – denn Glück hatte vor Jahren an einem Casting in Katzenbergers Doku-Soap mitgemacht.
Finale in der nächsten Woche
Bei „The Masked Singer“ treten Promis in aufwendigen Kostümen auf. Ihre Identität sollen nur die Stimme und rätselhafte Hinweise verraten. Anders als früher läuft die Show diesmal nicht live: Über das Weiterkommen entscheiden das Rateteam und das Saalpublikum bei der Aufzeichnung in Köln. In der kommenden Woche folgt das Finale.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.