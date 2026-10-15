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„The Masked Singer“

Dieser Megastar steckte unter der „Mr. Mic“-Maske!

Society International
15.10.2026 08:14
Porträt von krone.at
Von krone.at

Riesenüberraschung im Halbfinale der ProSieben-Show „The Masked Singer“: Unter der Maske von „Mr. Mic“ steckte doch glatt ein internationaler Pop-Megastar!

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Oft singen in der Sendung deutsche Promis, diesmal war es ein irischer Popstar: Sänger Ronan Keating wurde bei „The Masked Singer“ enttarnt.

Der 49-Jährige, der mit Hits wie „When You Say Nothing at All“ und „Life Is a Rollercoaster“ berühmt wurde, hatte sich für das Format als silbernes Mikrofon auf zwei Beinen verkleidet. Auch ein paar Brocken Deutsch hatte er parat. „Dankeschön!“, rief er dem Publikum in Köln zu.

Welcher Superstar verbarg sich denn nun hinter der Maske des „Mr. Mic“? Es war ...
Welcher Superstar verbarg sich denn nun hinter der Maske des „Mr. Mic“? Es war ...(Bild: Joyn)

Dass hinter „Mr. Mic“ ein internationaler Star stecken könnte, war eigentlich kein großes Rätsel. Der Mikrofon-Mann sprach überwiegend Englisch. Moderator Matthias Opdenhövel scherzte zwar, dass der verkleidete Promi auch „aus dem Ruhrgebiet“ stammen könne – aber die Hinweise waren kaum zu übersehen.

Einer war sogar überdeutlich: In einer vorangegangenen Folge hatte „Mr. Mic“ seinen eigenen Hit „When You Say Nothing at All“ gesungen. Spätestens da hätte es klingeln können – tat es aber nicht.

„Mr. Mic“ gab alles, aber am Ende reichte es nicht fürs Finale.
„Mr. Mic“ gab alles, aber am Ende reichte es nicht fürs Finale.(Bild: Joyn)

Ein Mikrofon mit eingebautem Star
Beim Rateteam wollte der entscheidende Groschen partout nicht fallen. Verona Pooth mutmaßte, es könne sich um den Sänger Mika („Grace Kelly“) handeln, Rapper Eko Fresh nannte Sänger Rea Garvey und Schauspieler David Hasselhoff. Komiker Chris Tall mutmaßte, es könne sich um Robbie Williams handeln.

Da Keating am Ende trotz sehr überzeugender Auftritte zu wenige Stimmen bekam, musste er schließlich seine Identität preisgeben. Der Ire, der einst in der Boygroup Boyzone („No Matter What“) sang, konnte selbst kaum glauben, dass sein Name nicht gefallen war. Er habe gedacht, man werde ihn sofort erkennen, sagte Keating – schließlich habe er doch sogar seinen eigenen Song gesungen! 

Die Überraschung war groß, als unter der Maske Ronan Keating zum Vorschein kam!
Die Überraschung war groß, als unter der Maske Ronan Keating zum Vorschein kam!(Bild: Joyn)

Auch Komiker und Partysängerin enttarnt
Keating war allerdings nicht der einzige Promi, der im Halbfinale der Show die Bühne verlassen musste. Auch für den Kölner Komiker Guido Cantz war Schluss. Er steckte in einem Fuchs-Motten-Kostüm, das offenbar mehr Fell hinterließ als so mancher Hund. „Man geht abends duschen und findet auf einmal irgendwelche Haare in der Dusche und denkt: Wo kommen die her?“, sagte der 55-Jährige. Die Antwort: „Achso, die sind ja von mir.“

  Bei Cantz hatte das Rateteam deutlich besser gelegen. Verona Pooth tippte auf den einstigen „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator. Eko Fresh allerdings warf kurioserweise den Namen Jens Spahn in den Ring. „Der hat jetzt ein bisschen mehr Zeit“, witzelte der Rapper. Kollege Chris Tall bremste ihn jedoch rasch ein: Er glaube wirklich nicht, „dass Jens Spahn mit einer Maske etwas zu tun haben möchte“.

Neben Ronan Keating wurden auch noch Isi Glück und Guido Cantz enttarnt.
Neben Ronan Keating wurden auch noch Isi Glück und Guido Cantz enttarnt.(Bild: Joyn)

  Auch Partysängerin Isi Glück (35, „Delfin“) musste ihre Maske abnehmen. Sie steckte im „Erdbär“, einer Mischung aus Bär und Erdbeere, und hatte ihre Stimme verstellt. Aufgrund der Indizien vermuteten viele Reality-Star Daniela Katzenberger in der Kluft. Ganz abwegig war das auch nicht – denn Glück hatte vor Jahren an einem Casting in Katzenbergers Doku-Soap mitgemacht.

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Finale in der nächsten Woche
Bei „The Masked Singer“ treten Promis in aufwendigen Kostümen auf. Ihre Identität sollen nur die Stimme und rätselhafte Hinweise verraten. Anders als früher läuft die Show diesmal nicht live: Über das Weiterkommen entscheiden das Rateteam und das Saalpublikum bei der Aufzeichnung in Köln. In der kommenden Woche folgt das Finale.

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