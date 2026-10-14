„Ahnungslose“ FPÖ | Marterbauer in den Bergen

Marterbauer in den Bergen. Marterbauer gibt auf die „Krone“-Frage, ob ihn seine Frau wegen der Übernahme der Vizekanzlerei für verrückt erklärt habe, zu: „In diesen Worten nicht, aber inhaltlich in die Richtung. Sie ist nicht gerade erfreut.“ Ob er auch den SPÖ-Parteichef übernimmt? Da will er sich nicht festlegen. Genauso wie bei der Frage, ob Andreas Babler Minister bleibe. Das werde er dann entscheiden, wenn er Vizekanzler sei. Dafür spricht er offen über seine Kappen – er habe zwei, die habe seine Frau ausgesucht, mittlerweile seien sie schon zu seinem Markenzeichen geworden. Bemerkenswert die Antwort, wo er sich 2030 – also ein Jahr nach der planmäßigen nächsten Nationalratswahl sieht: „Auf vielen Bergen und im Wald und Bücher lesend.“ Schau schau. Also nicht SPÖ-Spitzenkandidat bei der Wahl? Oder doch – aber im Bewusstsein, dass die SPÖ diese Wahlen verliert? Wir werden ja sehen!