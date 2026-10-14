Mbappe knackt Champions-League-Rekord von Messi

Kylian Mbappe avancierte bei Reals Gastspiel in Rom zum jüngsten Spieler mit 100 Champions-League-Einsätzen. Mit 27 Jahren und 298 Tagen übertrumpfte der Franzose am Mittwoch den bisherigen Rekordhalter Lionel Messi (28 Jahre und 84 Tage) klar.
Dazu kommt: Mbappe hat gegen die Roma auch getroffen. Es war Tor Nummer 72 in der Königsklassen-Karriere des Franzosen. Damit fehlen ihm nur noch fünf Tore auf Messis Tor-Marke. Cristiano Ronaldo (64) hat Mbappe bereits übertroffen. Rekordhalter Robert Lewandowski (81) ist auch schon in Reichweite.
42 seiner 72 Treffer erzielte Mbappe für Paris Saint-Germain. Im Real-Dress gewann er in der vergangenen Saison mit 15 Toren die Torschützenliste der Champions League – inklusive dem zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs gegen Olympiakos, als er innerhalb von sechs Minuten und 42 Sekunden drei Tore erzielte.
Wie das alles möglich ist? Mbappe gab im September 2016 schon im Alter von 17 Jahren sein Champions-League-Debüt für Monaco.
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