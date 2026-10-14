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Mbappe knackt Champions-League-Rekord von Messi

Champions League
14.10.2026 22:11
Kylian Mbappe und Lionel Messi
Kylian Mbappe und Lionel Messi(Bild: Krone-Collage/AFP/THOMAS COEX, AFP/RICH STORRY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kylian Mbappe avancierte bei Reals Gastspiel in Rom zum jüngsten Spieler mit 100 Champions-League-Einsätzen. Mit 27 Jahren und 298 Tagen übertrumpfte der Franzose am Mittwoch den bisherigen Rekordhalter Lionel Messi (28 Jahre und 84 Tage) klar.  

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Dazu kommt: Mbappe hat gegen die Roma auch getroffen. Es war Tor Nummer 72 in der Königsklassen-Karriere des Franzosen. Damit fehlen ihm nur noch fünf Tore auf Messis Tor-Marke. Cristiano Ronaldo (64) hat Mbappe bereits übertroffen. Rekordhalter Robert Lewandowski (81) ist auch schon in Reichweite.

(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

42 seiner 72 Treffer erzielte Mbappe für Paris Saint-Germain. Im Real-Dress gewann er in der vergangenen Saison mit 15 Toren die Torschützenliste der Champions League – inklusive dem zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs gegen Olympiakos, als er innerhalb von sechs Minuten und 42 Sekunden drei Tore erzielte.

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Wie das alles möglich ist? Mbappe gab im September 2016 schon im Alter von 17 Jahren sein Champions-League-Debüt für Monaco.

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