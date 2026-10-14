Mbappe knackt Champions-League-Rekord von Messi

Dazu kommt: Mbappe hat gegen die Roma auch getroffen. Es war Tor Nummer 72 in der Königsklassen-Karriere des Franzosen. Damit fehlen ihm nur noch fünf Tore auf Messis Tor-Marke. Cristiano Ronaldo (64) hat Mbappe bereits übertroffen. Rekordhalter Robert Lewandowski (81) ist auch schon in Reichweite.