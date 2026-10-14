LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“

Florian Flecker (LASK-Doppeltorschütze): „Ich bin eher enttäuscht von der Leistung. Wir waren weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Durch den Doppelschlag war unser Matchplan schnell über den Haufen geworfen. Für mich ist es natürlich schön, ich habe zweimal super Bälle bekommen. Es überwiegt heute trotzdem die Enttäuschung. In so einem Spiel musst du mit viel mehr Energie im Spiel sein. Das hat uns extrem gefehlt in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann taktisch ein bisschen besser gemacht. Wenn du gleich 0:2 hinten bist, ist es schwierig gegen Liverpool. So realistisch muss man sein. Im Grunde genommen haben wir verdient verloren.“