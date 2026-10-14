Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“

Champions League
14.10.2026 21:06
Lukas Jungwirth
Lukas Jungwirth(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der LASK hat sein Heimdebüt in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch klar mit 3:6 verloren. Hier die Stimmen zum Spiel ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Lukas Jungwirth (LASK-Torhüter): „In der ersten Halbzeit waren wir großteils sehr überfordert. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Sie haben es leicht gehabt. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir auch mit solchen Mannschaften mithalten können. Trotzdem ist es ernüchternd. Wir haben immerhin drei Tore geschossen.“

(Bild: GEPA)

Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Liverpool steht über uns, das hat man gesehen. Da musst du eben noch besser spielen, noch besser verteidigen. Auf dieses Niveau von Liverpool würden wir gerne hinkommen. Zumindest haben die Leute viele Tore gesehen. Das ist halt Fußball von einem anderen Niveau – da musst du auch im Kopf schneller sein und die wenigen Chancen nützen. Das ist ein Lernprozess.“

Florian Flecker (LASK-Doppeltorschütze): „Ich bin eher enttäuscht von der Leistung. Wir waren weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Durch den Doppelschlag war unser Matchplan schnell über den Haufen geworfen. Für mich ist es natürlich schön, ich habe zweimal super Bälle bekommen. Es überwiegt heute trotzdem die Enttäuschung. In so einem Spiel musst du mit viel mehr Energie im Spiel sein. Das hat uns extrem gefehlt in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann taktisch ein bisschen besser gemacht. Wenn du gleich 0:2 hinten bist, ist es schwierig gegen Liverpool. So realistisch muss man sein. Im Grunde genommen haben wir verdient verloren.“

Lesen Sie auch:
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
14.10.2026

Florian Wirtz (Liverpool-Mittelfeldspieler): „Wir haben es deutlich aussehen lassen, am Ende haben wir noch was zugelassen, das war unnötig. Insgesamt war es ein guter Sieg. Die Linzer haben dagegengehalten. Wir nehmen die drei Punkte mit und sind zufrieden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
14.10.2026 21:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
143.299 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.678 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
106.077 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1062 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
790 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
681 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Champions League
Stimmen zum Spiel
LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“
Champions League
Jetzt LIVE: Konferenz mit Real Madrid und Dortmund
Champions League
Manchester City gegen PSG – jetzt LIVE
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
LASK-Premierentor
Historisch! Ljubicic trifft mit zweitem Kontakt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf