LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“

Der LASK hat sein Heimdebüt in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch klar mit 3:6 verloren. Hier die Stimmen zum Spiel ...
Lukas Jungwirth (LASK-Torhüter): „In der ersten Halbzeit waren wir großteils sehr überfordert. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Sie haben es leicht gehabt. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir auch mit solchen Mannschaften mithalten können. Trotzdem ist es ernüchternd. Wir haben immerhin drei Tore geschossen.“
Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Liverpool steht über uns, das hat man gesehen. Da musst du eben noch besser spielen, noch besser verteidigen. Auf dieses Niveau von Liverpool würden wir gerne hinkommen. Zumindest haben die Leute viele Tore gesehen. Das ist halt Fußball von einem anderen Niveau – da musst du auch im Kopf schneller sein und die wenigen Chancen nützen. Das ist ein Lernprozess.“
Florian Flecker (LASK-Doppeltorschütze): „Ich bin eher enttäuscht von der Leistung. Wir waren weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben. Durch den Doppelschlag war unser Matchplan schnell über den Haufen geworfen. Für mich ist es natürlich schön, ich habe zweimal super Bälle bekommen. Es überwiegt heute trotzdem die Enttäuschung. In so einem Spiel musst du mit viel mehr Energie im Spiel sein. Das hat uns extrem gefehlt in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann taktisch ein bisschen besser gemacht. Wenn du gleich 0:2 hinten bist, ist es schwierig gegen Liverpool. So realistisch muss man sein. Im Grunde genommen haben wir verdient verloren.“
Florian Wirtz (Liverpool-Mittelfeldspieler): „Wir haben es deutlich aussehen lassen, am Ende haben wir noch was zugelassen, das war unnötig. Insgesamt war es ein guter Sieg. Die Linzer haben dagegengehalten. Wir nehmen die drei Punkte mit und sind zufrieden.“
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