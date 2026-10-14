„Gefahr im Verzug“: 7350 € Strafe für Lkw-Lenker

Lenk- und Ruhezeiten verfälscht

Bei der Überprüfung und Auswertung der Fahrerkarte wurde festgestellt, dass der Lenker die Fahrerkarte in Italien und in Belgien wiederholt aus dem Kontrollgerät entnommen, Tätigkeiten ohne Karte ausgeübt und sodann jeweils durchgehende Ruhezeiten nachgetragen hatte. Dadurch verfälschte er die auf der Fahrerkarte dokumentierten Zeiten und legte die Fahrerkarte bei der Kontrolle als verfälschtes Beweismittel vor.