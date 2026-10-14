Historisch! Ljubicic trifft mit zweitem Kontakt

Kühbauers goldenes Händchen

Doch nicht nur mit Robert Ljubicic bewies Trainer Didi Kühbauer ein goldenes Händchen mit seinen Einwechslungen. Florian Flecker kam bereits in der Halbzeit für Kasper Jörgensen aufs Feld. In der 75. Minute drehte sich Kalajdzic auf und schickte Dibango auf der linken Seite in die Tiefe. Flecker kam rechts mit und stürmte in den Sechzehners, Dibangos Flanke beförderte er mit einem spektakulären Flugkopfball ins Tor. Nur drei Minuten später ist es erneut Flecker, der zum 3:6 traf und somit seinen Doppelpack schnürte.