Nach erster EM-Runde nur noch Polcanova im Bewerb

Im Männerbewerb kam für Maciej Kolodziejczyk und Robert Gardos ebenfalls in der ersten Runde das Aus. Kolodziejczyk verlor gegen den als Nummer 5 gesetzten Deutschen Benedikt Duda 0:4 (-11,-4,-6,-8). Der 47-jährige Gardos musste sich mit Andre Bertelsmeier ebenfalls einem Deutschen 3:4 (11,-12,-6,5,-8,9,-5) beugen. In den Doppelbewerben und im Mixed waren die österreichischen Duos frühzeitig gescheitert.