Kühbauer: „War Fußball von einem anderen Niveau“

„Liverpool steht über uns, das hat man gesehen“, so Kühbauer nach dem Spiel im Gespräch mit Canal+. „Wir haben erhofft, dass wir das Spiel länger offen halten können. Mit dem ersten Tor haben wir Dinge gemacht ... Du musst noch enger verteidigen, noch besser stehen. Auf diesem Niveau, auf dem Liverpool ist, würden wir gerne hinkommen. Aber es war schön zu sehen, was im Fußball alles möglich ist. Offensiv ist es uns mit drei Tore geglückt. Aber hinter haben wir auch noch welche bekommen.“