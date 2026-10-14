Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LASK-Trainer

Kühbauer: „War Fußball von einem anderen Niveau“

Champions League
14.10.2026 21:23
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das ist halt Fußball von einem anderen Niveau“, zog LASK-Trainer Didi Kühbauer ein durchaus versöhnliches Fazit nach der 3:6-Pleite gegen Liverpool in der Champions League.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Liverpool steht über uns, das hat man gesehen“, so Kühbauer nach dem Spiel im Gespräch mit Canal+. „Wir haben erhofft, dass wir das Spiel länger offen halten können. Mit dem ersten Tor haben wir Dinge gemacht ... Du musst noch enger verteidigen, noch besser stehen. Auf diesem Niveau, auf dem Liverpool ist, würden wir gerne hinkommen. Aber es war schön zu sehen, was im Fußball alles möglich ist. Offensiv ist es uns mit drei Tore geglückt. Aber hinter haben wir auch noch welche bekommen.“

(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Weit gefehlt, wer einen enttäuschten LASK-Trainer vermutete. Ganz im Gegenteil. Kühbauer freute sich sogar mit den Zuschauern, sagte: „Zumindest haben die Leute viele Tore gesehen.“

Lesen Sie auch:
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
14.10.2026
Stimmen zum Spiel
LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“
14.10.2026
LASK-Premierentor
Historisch! Ljubicic trifft mit zweitem Kontakt
14.10.2026

„Fußball auf einem anderen Niveau“
Was Österreichs Meister aus der Pleite lernen könne? Kühbauer: „Man sieht, das ist Fußball auf einem anderen Niveau. Es ist alles viel schneller. Man muss im Kopf schneller sein. Man muss vorne die Möglichkeiten besser nutzen, wenn man sie hat. Das ist ein Lernprozess, hoffentlich geht der stetig weiter. Aber das ist ein anderes Niveau.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
14.10.2026 21:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
143.681 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.845 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
106.715 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1063 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
801 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
681 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Champions League
Champions League
LIVE: Donnarumma patzt! PSG erhöht auf 4:1
Champions League
LIVE: Tor! AS Rom trifft wieder gegen Real Madrid
Bestmarke in Sicht
Mbappe knackt Champions-League-Rekord von Messi
LASK-Trainer
Kühbauer: „War Fußball von einem anderen Niveau“
Stimmen zum Spiel
LASK-Goalie: „Ernüchternd! Waren sehr überfordert“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf