Kühbauer: „War Fußball von einem anderen Niveau“

„Das ist halt Fußball von einem anderen Niveau“, zog LASK-Trainer Didi Kühbauer ein durchaus versöhnliches Fazit nach der 3:6-Pleite gegen Liverpool in der Champions League.
„Liverpool steht über uns, das hat man gesehen“, so Kühbauer nach dem Spiel im Gespräch mit Canal+. „Wir haben erhofft, dass wir das Spiel länger offen halten können. Mit dem ersten Tor haben wir Dinge gemacht ... Du musst noch enger verteidigen, noch besser stehen. Auf diesem Niveau, auf dem Liverpool ist, würden wir gerne hinkommen. Aber es war schön zu sehen, was im Fußball alles möglich ist. Offensiv ist es uns mit drei Tore geglückt. Aber hinter haben wir auch noch welche bekommen.“
Weit gefehlt, wer einen enttäuschten LASK-Trainer vermutete. Ganz im Gegenteil. Kühbauer freute sich sogar mit den Zuschauern, sagte: „Zumindest haben die Leute viele Tore gesehen.“
„Fußball auf einem anderen Niveau“
Was Österreichs Meister aus der Pleite lernen könne? Kühbauer: „Man sieht, das ist Fußball auf einem anderen Niveau. Es ist alles viel schneller. Man muss im Kopf schneller sein. Man muss vorne die Möglichkeiten besser nutzen, wenn man sie hat. Das ist ein Lernprozess, hoffentlich geht der stetig weiter. Aber das ist ein anderes Niveau.“
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