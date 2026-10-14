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Vier Spiele Sperre

Nach Tätlichkeit: Real-Star fehlt auch im Clasico

Fußball International
14.10.2026 21:16
Vinicius Jr. (mitte) wurde gegen Villarreal wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen.
Vinicius Jr. (mitte) wurde gegen Villarreal wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrids Vinicius Junior ist in der spanischen Fußball-Liga für vier Spiele gesperrt worden. Der Brasilianer verpasst dadurch auch den Clasico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober. 

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Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte. Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.

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Real Madrid liegt mittlerweile bereits sechs Punkte hinter dem FC Barcelona. Der Ausschluss von Starspieler Vinicius schmerzt die „Königlichen“ damit umso mehr. Schließlich mussten sie die letzten beiden LaLiga-Titel bereits den Erzrivalen aus Katalonien überlassen.

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