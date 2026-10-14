Nach Tätlichkeit: Real-Star fehlt auch im Clasico

Vinicius hatte am Samstag beim 1:0 von Real gegen Villarreal die Rote Karte gesehen, weil er Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zurückgezogen hatte. Für diese Tätlichkeit fasste er zwei Spiele Sperre aus, sein ungestümer Protest beim Referee brachte zwei weitere Partien Zwangspause ein.