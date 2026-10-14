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Gehaxelt und fixiert

Steirer stellte Dieb: „Ich war so zornig auf ihn!“

Steiermark
14.10.2026 20:00
Arno Salicites: „Anderen zu helfen liegt in meiner DNA!“
Arno Salicites: „Anderen zu helfen liegt in meiner DNA!“(Bild: Salicites)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Arno Salicites wollte eigentlich nur seine abendliche Radrunde drehen – und geriet in turbulente Szenen. Doch dank ihm wurde ein Italiener gestellt, der einem Unternehmer einen Rucksack mit wertvollem Inhalt gestohlen hatte.

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Als am Sonntag der Regen nachließ, beschloss der sportliche Bundesheer-Bedienstete, doch noch ein paar Kilometer abzustrampeln. Doch die Runde sollte kleiner ausfallen als gedacht: Bei einem Restaurant in Seiersberg-Pirka hörte Salicites einen dumpfen Knall und sah, wie einen Mann durch eine kaputte Autoscheibe einen Rucksack herauszog und schnellen Schrittes das Weite suchte.

Schnell dessen gewahr, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, folgte der 58-jährige Grazer dem Unbekannten und stellte ihn. Als der Mann aus einer Einfahrt herauskam, rief er: „,Halt, stehenbleiben, Polizei, Rucksack her!“ Und hatte Erfolg damit: „Tatsächlich hat er ihn mir hingeworfen“, erzählt der Beamte der „Krone“.

„Es herrschte Chaos“
Doch das war erst der Beginn der turbulenten Szenen: Plötzlich ergriff der Unbekannte die Flucht und sprang sogar über den Wagen eines Pärchens (20, 21), das ihm aus dem Lokal gefolgt war und die Polizei informiert hatte. „Es herrschte Chaos, weil so viele Autos da waren“, erzählt Salicites, der erkannte, dass der Verdächtige Richtung Tatort zurückrannte.

Dort hatten sich ob der Vorgänge bereits einige Leute gesammelt: „Einer hat plötzlich gerufen, dass der Mann ein Messer hat. Mir hat es dann wirklich gereicht. Menschen zu bedrohen und zu stehlen, das geht einfach gar nicht. Und man weiß ja nicht, ob er völlig durchdreht!“

Zitat Icon

Einer hat plötzlich gerufen, dass er ein Messer hat. Mir hat es wirklich gereicht, ich war so zornig. Menschen zu bedrohen und zu stehlen, das geht gar nicht. 

Arno Salicites

Ein Bein gestellt und Täter fixiert
Selbstbewusst forderte der Grazer die Menschen auf, zur Seite zu gehen und ihm das Feld zu überlassen. Als der Dieb ihm kurz den Rücken zudrehte, stellte der Bundesheer-Bedienstete ihm ein Bein und fixierte ihn am Boden, bis die Polizei eintraf. Das Messer entpuppte sich als nicht minder gefährlicher Schraubenzieher.

Verdächtiger ein Bankräuber und Juwelendieb
Schlussendlich stellte sich heraus, dass sich im Rucksack wertvolle Mineralien und Schmuck befanden. Die hatte der 28-jährige Italiener – ein vorbestrafter Bankräuber und Juwelendieb – an sich gerissen, als der Besitzer nach den Grazer Mineralientagen in der KUSS-Halle in dem Restaurant zu Abend essen wollte.

Die Komplizen des mutmaßlichen Täters – ein Kroate (52) und zwei Bosnierinnen (47, 50) – konnten flüchten, sind namentlich mittlerweile aber bekannt. Wie sich herausstellte, war der Familienclan bereits zuvor auf Messen wie in Innsbruck, Wels und Wien unterwegs und könnte auch dort zugeschlagen haben.

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