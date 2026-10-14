Türkei: Regierung stoppt Erdogan-kritischen Sender

Haftbefehl gegen Direktor

Auch gegen den Direktor von Halk TV, Cafer Mahiroğlu, wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Der im Ausland lebende Mahiroğlu sprach von einem „dunklen Tag für die Türkei“ und bezeichnete die gegen ihn gerichteten Vorwürfe als „haltlos“. Er warf der islamisch-konservativen Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor, die Justiz des Landes für politische Zwecke zu instrumentalisieren. „Das Recht der Öffentlichkeit auf Information wird aus politischen Gründen beschlagnahmt“, erklärte er auf X. Er kündigte an: „Wir werden unseren Sender zurückbekommen.“