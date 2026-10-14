6:3-Sieg zum CHL-Abschluss für Graz in Hamar

Graz mit Sieg und Sponsorverlust

Die 99ers glänzten beim letzten Auftritt in Hamar gegen den norwegischen Meister in den ersten beiden Dritteln. Eingeleitet wurde der klare Erfolg durch einen Dreifachschlag von Kevin Conley, Clayton Hanus und Christopher Collins binnen 71 Sekunden zur Mitte des ersten Abschnitts. Erik Wittwer und Michael Schiechl erhöhten im Mitteldrittel sogar auf 5:0, später traf Conley noch zum 6:1. Die Schlussoffensive der Gastgeber brachte noch zwei Tore, jedoch keine Wende mehr.