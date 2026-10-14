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6:3-Sieg zum CHL-Abschluss für Graz in Hamar

Eishockey
14.10.2026 22:30
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Graz 99ers haben die magere Bilanz der österreichischen Clubs in der Champions Hockey League zum Abschluss der Ligaphase etwas aufpoliert. Der ICE-Meister besiegte den norwegischen Club Storhamar Hamar auswärts 6:3 (3:0,3:1,0:2). Den Steirern gelang im sechsten Match der erste Sieg. Der KAC zog in Berlin gegen die Eisbären knapp mit 1:2 (0:0,0:2,1:0) den Kürzeren, die Klagenfurter verloren zum fünften Mal.

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  RB Salzburg hatte am Dienstag auswärts gegen Skelleftea 2:4 verloren. In 18 Spielen der Ligaphase kassierten rot-weiß-roten Vertreter 15 Niederlagen, den drei Clubs gelang jeweils ein Sieg. Der Einzug in die K.o.-Phase der besten 16 von 24 Teams wurde durchwegs vorzeitig verpasst. Der ersatzgeschwächte KAC kam in Berlin nach Zweitorerückstand durch Thomas Hundertpfund (50.) zum Anschlusstreffer, der Ausgleich glückte trotz druckvoller Schlussphase aber nicht.

Graz mit Sieg und Sponsorverlust
Die 99ers glänzten beim letzten Auftritt in Hamar gegen den norwegischen Meister in den ersten beiden Dritteln. Eingeleitet wurde der klare Erfolg durch einen Dreifachschlag von Kevin Conley, Clayton Hanus und Christopher Collins binnen 71 Sekunden zur Mitte des ersten Abschnitts. Erik Wittwer und Michael Schiechl erhöhten im Mitteldrittel sogar auf 5:0, später traf Conley noch zum 6:1. Die Schlussoffensive der Gastgeber brachte noch zwei Tore, jedoch keine Wende mehr.

Die Steirer mussten am Mittwoch mit dem angekündigten Ausstieg des langjährigen Sponsors Holding Graz mit Frühling 2027 aber auch einen Rückschlag hinnehmen. „Das ist ein rabenschwarzer Tag für die ehemalige Sport-Hauptstadt Graz“, sagte Bernd Vollmann. Der Club werde von der Stadt Graz wie die Fußball-Bundesligisten Sturm und GAK „einfach fallengelassen“, so der General Manager.

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