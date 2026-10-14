Kiew im Feuerhagel: „Waffenruhe nicht absehbar“

Russland feuert ballistische Raketen auf Kiew, der Ukraine gehen die Abfangraketen aus und ausgerechnet wichtige US-Geheimdienstinformationen könnten fehlen. Während Wladimir Putin die Energieversorgung ins Visier nimmt, wächst der Druck auf Wolodymyr Selenskyj, eine Einigung mit Moskau zu erzielen. Doch wie lange kann die Ukraine den Angriffen noch standhalten und ist ein Ende des Krieges überhaupt in Sicht? Oberstleutnant Christoph Göd zeichnet im krone.tv Talk ein ernüchterndes Bild: „Derzeit ist ein Waffenstillstand nicht absehbar.“