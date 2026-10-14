Nationalratspräsident schaltet grünen Kogler stumm

Redezeit auf fünf Minuten begrenzt

Peter Haubner (ÖVP), der als Zweiter Nationalratspräsident die Debatte leitete, räumte Kogler eine Redezeit von fünf Minuten ein. Der gebürtige Steirer legte prompt los und warnte vor finanziellen Verschlechterungen für Versicherte im Gesundheitsbereich: „Im Mittelpunkt unseres Engagements muss der Menschen stehen. Die Gesundheit ist eines der wichtigsten Güter. Es geht um einen Versichertenkreis von 7,5 Millionen Menschen.“

Kogler machte geltend, dass man Patientenströme nur dann lenken könne, wenn es ein ausreichendes Angebot gebe. Wie üblich begann genau eine Minute vor Ablauf der für Kogler angemeldeten Redezeit das rote Lämpchen am Rednerpult zu blinken. Ein dezenter Hinweis, dass der Redner langsam beenden soll.