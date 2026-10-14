„Hotel im Seeviertel wird bis 2030 fertiggestellt“

Dabei sei Marriott als Hotelmarke und Franchisegeber vorgesehen. Welche Betriebe Hand anlegen werden, stehe noch nicht fest: „Wir arbeiten bereits mit Planern und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Unser internationales Partnernetzwerk ergänzt diese Zusammenarbeit. Bei der Vergabe entscheiden Qualität, Kapazitäten und Wirtschaftlichkeit. Deshalb können wir keine ausschließlich regionale Vergabe zusagen.“ Klar sei für Soravia hingegen, dass die Seepromenade offen und dauerhaft öffentlich zugänglich bleiben werde: „Die Seepromenade wird durch das Projekt deutlich aufgewertet. Eine neue öffentliche Verbindung führt von der Schiffslände zum Park am Seebahnhof. Das bisher abgeschlossene Bahnhofs- und Hotelareal wird damit geöffnet und erhält zusätzliche Wege und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bevölkerung und Gäste.“