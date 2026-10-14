Bergretter bissen im Ministerium auf Granit

So wird rechtlich unterschieden

Denn der Bund trägt den Sach- und Zwckaufwand der den Gemeinden bei der Waldbrandbekämpfung in ihrem Wirkungsbereich – sprich Feuerwehren – entsteht. Bei anderen Vereinen geht´s nur um die Entschädigung von Zeit und Schäden, die beim Einsatz anfallen, bzw. entstehen. Dies wollte man vereinheitlichen und die Bergrettung den Feuerwehren gleichstellen.