Bergretter bissen im Ministerium auf Granit

Ein Feuer, zwei Einsatz-Organisationen, verschiedene Abrechnungsmethoden. Das sollte jetzt vorbei sein und die Bergrettung bei Waldbrandeinsätzen den Feuerwehren gleichgestellt werden. Doch die Resolution aus Oberösterreich bekam in Wien eine Abfuhr.
Der Oberösterreichische Landtag wandte sich am 11. Juni dieses Jahres in einer Resolution an das Landwirtschaftsministerium, damit bei der Waldbrandbekämpfung die Bergrettung mit den Feuerwehren gleichgestellt wird.
So wird rechtlich unterschieden
Denn der Bund trägt den Sach- und Zwckaufwand der den Gemeinden bei der Waldbrandbekämpfung in ihrem Wirkungsbereich – sprich Feuerwehren – entsteht. Bei anderen Vereinen geht´s nur um die Entschädigung von Zeit und Schäden, die beim Einsatz anfallen, bzw. entstehen. Dies wollte man vereinheitlichen und die Bergrettung den Feuerwehren gleichstellen.
„Schlag ins Gesicht“
Nun kam die Absage aus Wien. Begründung: Juristisch seien Feuerwehren, die den Gemeinden zuzuordnen sind, und die Bergrettung als Verein zu unterscheiden. „Ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Bergretter“, wettert Mario Haas, der im SP-Club in OÖ für die Feuerwehren und Vereine zuständig ist, gegen das VP-geführte Ministerium.
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