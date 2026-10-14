SPÖ sucht in Oberösterreich „Orte des Stillstands“

Die SPÖ fragt: „Wo geht in Oberösterreich nichts weiter?“

Unter dem Motto „Anschieben statt aufschieben“ startet die SPÖ nun ihre landesweite Kampagne. Gleichzeitig will sich Winkler mit seinem Team auf die Suche nach sogenannten „Orten des Stillstands“ machen. Über die Internetseite anschieben.at können Oberösterreicher melden, wo seit Jahren Projekte feststecken. Das können marode Schulen, fehlende Infrastruktur oder auch geschlossene Jugendzentren sein. Die SPÖ will solche Fälle aufgreifen und konkrete Lösungen präsentieren. „Es geht auch darum, den Druck auf die politisch Verantwortlichen zu erhöhen“, sagt der SPÖ-Vorsitzende.