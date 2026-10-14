Wanderungen, die auch die Kleinsten lieben werden

Für einen gemeinsamen Ausflug in die Natur braucht es weder Gipfelstürmer noch Profi-Ausrüstung. Ein Waldweg mit bunten Blättern und Tannenzapfen, ein Bach zum Steinewerfen, eine Hütte oder ein spannender Felsen zum Raufkraxeln reichen oft schon, dass das Herzerl am Ende voll von schönen Erinnerungen ist. Schont das Geldtascherl, ist gut für die Gesundheit. Und wenn am Ende noch eine Jause wartet, ist die Stimmung sowieso gerettet! Gerade mit jüngeren Kindern sind kurze, abwechslungsreiche Routen oft die bessere Wahl. Tolle Tipps für wenig anspruchsvolle Wanderungen hat das Team vom Oberösterreich Tourismus.